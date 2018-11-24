مفوضية حقوق الانسان تعلن استنفار جهودها في المحافظات المنكوبة جراء السيول

الخليج 365/ بغدادأعلنت المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق، السبت، استنفار جهودها في المحافظات المنكوبة جراء السيول، فيما دعت رئيس الوزراء والمشرف على خلية الازمة المدنية عادل عبد المهدي لتكثيف الجهد الوطني لتدارك آثار الازمة وتوفير مناطق أخلاء مركزية بديلة لايواء المتضررين من السيول.

وقالت المفوضية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنها "استنفرت كوادرها في محافظات كركوك وصلاح الدين ونينوى وديالى وواسط وميسان، لتنسيق الجهود والتعاون مع خلية الازمة المدنية المحلية في المحافظات ودعمها بالكوادر البشرية والفنية للمساعدة في مواجهة كارثة السيول وتقديم كل اشكال العون للمواطنين وتوثيق الاضرار".



وأكدت المفوضية، "تشكيل خلية أزمة أنسانية من أعضاء مجلس المفوضين للمتابعة و تنسيق جهود كوادر مكاتب المفوضية المنتشرة في كافة المحافظات، وتوجيههم باستقبال طلبات المواطنين المتضررين من السيول او الذين فقدوا ذويهم بفعل السيول التي ضربت مناطقهم".

ودعت المفوضية، رئيس مجلس الوزراء والمشرف على خلية الازمة المدنية عادل عبد المهدي لـ"تكثيف الجهد الوطني لتدارك آثار الازمة وتوفير مناطق أخلاء مركزية بديلة لايواء المتضررين من السيول، وتقديم المساعدات الاغاثية الانسانية والطبية للمتضررين وبالتنسيق مع منظمات الاغاثة الانسانية المحلية والدولية".

وشهدت العديد من مناطق البلاد، منذ الاسبوع الماضي هطول امطار غزيرة، الأمر الذي أدى إلى غرق بعض الشوارع، في حين اجتاحت سيول مائية قرى ومناطق في قضاء الشرقاط بمحافظة صلاح الدين، فيما وجه رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، بتشكيل خلية ازمة للتدخل الفوري لانقاذ المدنيين المحاصرين في القضاء.

