الصحة تعلن اجراءاتها المتخذة بما يخص السيول والامطار

الخليج 365/ بغداداعلنت وزارة الصحة، السبت، عن اجراءاتها المتخذة بما يخص السيول والامطار اليوم السبت.

وقالت الوزارة في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إن "الوزارة ارسلت فريقا وزاريا للمتابعة ميدانيا على سير الخدمات الطبية والصحية المقدمة للمواطنين في المحافظات التي تعرضت للسيول والأمطار، بالاضافة الى تعزيز الرصيد الدوائي لدوائر الصحة في المحافظات التي شهدت موجات السيول وإرسال سيارات اسعاف إضافية الى مناطق مندلي وقزانية تحسبا لاي ظرف طارئ مع استنفار الكوادر بجدول طوارئ".



واضافت الوزارة، أن "فريقا زار المناطق المتضررة في منطقة بدرة وشيخ سعد ومنطقة الكَلال وقرية القلمات التي تعرضت للفيضان بالكامل، وإنشاء مواقع كخلايا أزمة في المناطق المتضررة وتجهيزها بالأدوية والمستلزمات الطبية ومواد إغاثة ورفدها ب 12 سيارة اسعاف في عموم المحافظات المتضررة".

وتابعت الوزارة، أنه "من ضمن اجراءات الوزارة اليوم هو تهيئة فريق اطباء اختصاص والتهيؤ مستمر وبالأخص هذه الليلة التي ستشهد هطول امطار كثيفة جدا وتحسبا لمرور سيول كما توقعت دائرة الأرصاد الجوية، بالاضافة الى تشكيل فريق مفارز طبية تابعة لصحة الكرخ توجهت للمخيمات التابعة لقطاع قطاع ابي غريب، مخيم الشمس، مخيم الاهل، مخيم الامل المنشود وتجهيزها بالأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة واخذ كافة الاحتياطات اللازمة وعلى مدار ٢٤ ساعة تحسباً لأي ظرف طارئ".

ولفتت الوزارة، الى ان "الدوام يكون في البيوت الصحية التابعة لمخيمات اللاجئين في على مدار ٢٤ ساعة مع توفير سيارة اسعاف خاصة بكل مخيم، وعقد اجتماع طارئ صباح اليوم برئاسة المدير المحلي لمنظمة الصحة العالمية في العراق مع كافة الموظفين المعنيين في المنظمة لأجل إسعاف المواطنين في المناطق المتضررة نتيجة الأمطار الغزيرة و السيول وتشكيل فرق جوالة من منظمة الصحة العالمية تقوم بزيارة ميدانية لمحافظة صلاح الدين ومحافظة الموصل وأيضا محافظات البصرة وذي قار وميسان".

