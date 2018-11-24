الخليج 365/ بغداد
طالبت النائبة عن تحالف سائرون مناهل الحميداوي، السبت، رئاسة البرلمان بإحالة مقترح قانون إلغاء مكاتب المفتشين العموميين إلى اللجنة المالية من أجل تشريعه، معتبرةً أن مكاتب المفتشين أصبحت "حلقة زائدة ومنفذاً للفساد"
وقالت الحميداوي في مؤتمر صحافي عقدته في مبنى البرلمان وحضرته الخليج 365، إن "مكاتب المفتشين أصبحت حلقة زائدة ومنفذاً للفساد ولا تؤدي دورها المطلوب بعد تشكيل رئاسة الادعاء العام وصدور قانونها واستحداث دائرة المدعي العام المالي والاداري".
وطالبت الحميداوي رئاسة البرلمان بـ"إحالة مقترح قانون الغاء مكاتب المفتشين العموميين الى اللجنة المالية لتشريعه".
طالبت النائبة عن تحالف سائرون مناهل الحميداوي، السبت، رئاسة البرلمان بإحالة مقترح قانون إلغاء مكاتب المفتشين العموميين إلى اللجنة المالية من أجل تشريعه، معتبرةً أن مكاتب المفتشين أصبحت "حلقة زائدة ومنفذاً للفساد"
وقالت الحميداوي في مؤتمر صحافي عقدته في مبنى البرلمان وحضرته الخليج 365، إن "مكاتب المفتشين أصبحت حلقة زائدة ومنفذاً للفساد ولا تؤدي دورها المطلوب بعد تشكيل رئاسة الادعاء العام وصدور قانونها واستحداث دائرة المدعي العام المالي والاداري".
وطالبت الحميداوي رئاسة البرلمان بـ"إحالة مقترح قانون الغاء مكاتب المفتشين العموميين الى اللجنة المالية لتشريعه".
شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة تطالب بإحالة مقترح قانون إلغاء مكاتب المفتشين العموميين إلى اللجنة المالية على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة السومرية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي السومرية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .