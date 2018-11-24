نائبة تطالب بإحالة مقترح قانون إلغاء مكاتب المفتشين العموميين إلى اللجنة المالية

الخليج 365/ بغدادطالبت النائبة عن تحالف سائرون مناهل الحميداوي، السبت، رئاسة البرلمان بإحالة مقترح قانون إلغاء مكاتب المفتشين العموميين إلى اللجنة المالية من أجل تشريعه، معتبرةً أن مكاتب المفتشين أصبحت "حلقة زائدة ومنفذاً للفساد"

وقالت الحميداوي في مؤتمر صحافي عقدته في مبنى البرلمان وحضرته الخليج 365، إن "مكاتب المفتشين أصبحت حلقة زائدة ومنفذاً للفساد ولا تؤدي دورها المطلوب بعد تشكيل رئاسة الادعاء العام وصدور قانونها واستحداث دائرة المدعي العام المالي والاداري".



وطالبت الحميداوي رئاسة البرلمان بـ"إحالة مقترح قانون الغاء مكاتب المفتشين العموميين الى اللجنة المالية لتشريعه".