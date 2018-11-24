بالارقام.. كمية الامطار الساقطة في كركوك امس واليوم

الخليج 365/ بغداداعلنت مديرية الانواء الجوية في كركوك، السبت، عن كمية الامطار الساقطة في المحافظة امس واليوم.

وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "كمية الأمطار الساقطة خلال ٢٤ الساعة الماضية في مركز كركوك بلغت ١٨ملم، والحويجة ٢ ملم، وليلان ٦ملم، وقره هنجير ١٤ملم، والزاب صفرملم، والتون كوبري ٥٢ ملم، عباسي صفر ملم، وداقوق — ملم، وشوان — ملم، ودبس ٤٠ملم".



وتابعت المديرية ان "هناك سيول وردت الى نهر الزاب حيث وصلت إلى ١٠٠٠ م٣/ثا ثم تراجعت إلى ٢٥٠م٣/ثا"، مشيرة الى ان "كمية الأمطار الساقطة اليوم في مركز كركوك ٤ ملم، والحويجة- ملم، وليلان ٢ملم، وقره هنجير ١٣ملم، والزاب صفرملم، والتون كوبري ١٥ ملم، وعباسي صفر ملم، وداقوق — ملم، وشوان — ملم، ودبس ٥ ملم".

وشهدت العديد من مناطق البلاد، منذ ليلة امس هطول امطار غزيرة، الأمر الذي أدى إلى غرق بعض الشوارع، في حين اجتاحت سيول مائية قرى ومناطق في قضاء الشرقاط بمحافظة صلاح الدين، فيما وجه رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، بتشكيل خلية ازمة للتدخل الفوري لانقاذ المدنيين المحاصرين في القضاء.

