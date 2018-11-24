فريق طبي عراقي ينجح بعملية قلع أسنان لطفل رضيع عمره ثلاثة أيام

الخليج 365/ بغدادأعلنت وزارة الصحة، السبت، عن نجاح فريق طبي عراقي بعملية قلع أسنان طفل رضيع يبلغ من العمر ثلاثة أيام، مبينة أن السبب الرئيسي لظهور هذه الأسنان ما يزال مجهولا.

وقالت رئيسة المركز التخصصي لطب الأسنان الوقائي سلمى كاظم في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "فريقاً طبياً مختصاً تمكن من إجراء عملية قلع أسنان ولادية لطفل يبلغ من العمر ثلاثة أيام فقط" .

وأضافت كاظم، أن "الحالة حيث تتطور وتنمو في النسيج اللثوي للفك السفلي وتلتصق هذه الأسنان بجذور قصيرة ولذلك هي غير ثابتة متحركة وتسبب تهيجاً أو إصابة للأسنان الطفل"، مبينة أن "هذه الاسنان تعيق عملية الرضاعة".

وأشارت كاظم، إلى أن "السبب الرئيسي لظهور هذه الأسنان لا يزال مجهولا الا انه يعزى الى اضطراب في التسلسل الزمني البويولجي لشكل الأسنان وقد ترتبط بعوامل اخرى كوراثة وسوء التغذية او عوامل أخرى".

