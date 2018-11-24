نائب مرحبا بمبادرة توزيع اراض للمواطنين: على الحكومة ان تاخذ مسارين لانجاحها

الخليج 365/ بغدادرحب النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد شياع السوداني، السبت، بمبادرة توزيع اراض للمواطنين، فيما دعا الحكومة الى ان تاخذ مسارين لانجاح المبادرة.

وقال السوداني في مؤتمر صحافي عقده اليوم بمبنى البرلمان وحضرته الخليج 365، "نرحب بمبادرة الحكومة التي اطلقها رئيس الوزراء، بتوزيع قطع الاراضي الى المواطنين"، مشددا على ضرورة "تهيئة البنى التحتية من خلال الجهد الوطني".



واضاف ان "من اجل انجاح المشروع يجب على الحكومة ان تتخذ مسارين مع توزيع الاراضي"، داعيا الحكومة الى "بناء مجمعات سكنية لتخصيصها ممن هم تحت الرعاية الاجتماعية".

وطالب الحكومة بـ"توزيع المنح المادية على المشمولين"، مشددا على ضرورة ان "يكون هناك تدخل للوزارات المعنية ليكون هناك تصميم موحد للمجمعات السكنية".

واعلن رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي في المؤتمر الصحفي الذي اعقب جلسة مجلس الوزراء يوم الثلاثاء الماضي، عن اطلاق مشروع سكني كبير في مختلف المحافظات لتوزيع اراض مملوكة للدولة على المواطنين وتمليكها لهم مجانا وخصوصا ساكني العشوائيات والشرائح الفقيرة ومن لا سكن له، وسينفذ المشروع من خلال تخصيص مساحات كبيرة قرب المدن تصل الى مئات الآلاف او ملايين الامتار المربعة حسب حجم المحافظة والحاجة.

وتتم الاستعانة بالجهد العسكري لتشييد البنى التحتية ثم تخصص الاراضي بمساحة ٢٠٠ متر مربع لكل عائلة شريطة الاستفادة منها في السكن ضمن شروط بناء سليمة واستغلال للارض خلال مدد زمنية محددة، ولا يجوز للمواطن المالك للارض المجانية بيع الارض، الا بعد مضي عدد من السنين ضمن ضوابط ومعايير وشروط محددة تشجع على استغلالها للسكن من قبل المواطنين المستحقين.

