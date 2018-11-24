اجتماع بين خمس مؤسسات لتشريع قانون حق الوصول الى المعلومة

الخليج 365/ بغدادافاد مصدر برلماني، السبت، بأن اجتماعا عقد بين خمس مؤسسات لتشريع قانون حق الوصول الى المعلومة.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "اجتماعا مشتركا عقد اليوم، بين البرلمان والداخلية ونقابة الصحفيين ومفوضية حقوق الإنسان وهيئة الإعلام والاتصالات لمناقشة تشريع قانون حق الوصول إلى المعلومة".

واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، ان "الاجتماع عقد برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي وحضور ممثل وزارة الداخلية سعد معن".

