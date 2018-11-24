نائب: اكثر من مرشح للدفاع ستقدم اسماؤهم في البرلمان والداخلية واحد فقط

الخليج 365/بغداداكد النائب عن كتلة الاصلاح والاعمار البرلمانية عباس صروط، السبت، ان اكثر من مرشح للدفاع ستقدم اسمائهم في البرلمان واما الداخلية فواحد فقط، متوقعا تمرير مرشح الداخلية لوجود مقبولية له من اطراف عديدة.

وقال صروط في حديث لـ الخليج 365، ان "احضار رئيس الوزراء لكابينته الوزارية المتبقية بجلسة اليوم السبت هو امر مستبعد"، متوقعا "ان يحضرها كاملة بجلسة الاثنين المقبل".



واضاف صروط ان "وزارة الدفاع قد يكون لها اكثر من مرشح يتم طرحهم داخل مجلس النواب، حيث انه حتى اللحظة لم تتضح الصورة عن الالية التي ستعتمد بتقديم مرشحي الوزارة"، مشيرا الى ان "للداخلية فهنالك مرشح واحد متمسك به تحالف البناء وهو فالح الفياض رغم وجود فيتو عليه من جهة سياسية، لكن نتوقع تمريره لوجود مقبولية له من اطراف عديدة".

يشار الى مجلس النواب صوت بجلسته التي عقدت مساء يوم الاربعاء 24 تشرين الاول 2018 على منح الثقة الى 14 وزير من كابينة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، فيما تم تاجيل ثمان وزارات مازالت موضوع الكتل السياسية التي تتحاور فيما بيها من اجل حسمها.

