بالصور.. استعدادات فتح المنطقة الخضراء

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الخليج 365/ بغداد
ماتزال اعمال تاهيل طرق المنطقة الخضراء وسط بغداد والتي من المقرر فتحها يوم غد الاحد، متواصلة.
وكشفت مصادر مطلعة عراقية، الخميس في 22 تشرين الثاني الحالي، ان القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي يعتزم فتح المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد أمام المواطنين اعتباراً من يوم غد الأحد.
فيما ذكر مصدر مطلع ان "حركة السير ستفتح امام المركبات في الطريق الممتد من ساحة دمشق باتجاه الجسر المعلق بالمنطقة الخضراء، بالاضافة الى فتح المخارج المؤدية الى ساحة الجندي المجهول القريبة من النفق الرابط بين كرادة مريم وساعة بغداد".
ماتزال اعمال تاهيل طرق المنطقة الخضراء وسط بغداد والتي من المقرر فتحها يوم غد الاحد، متواصلة.
ويأتي افتتاح هذه الطرق بعد اغلاقها منذ عام 2003 ولغاية الان.
وبافتتاح هذه الطرق فسيتم التقليل من الزخم المروري الحاصل بالمناطق القريبة من المنطقة.
وكشفت مصادر مطلعة عراقية، الخميس في 22 تشرين الثاني الحالي، ان القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي يعتزم فتح المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد أمام المواطنين اعتباراً من يوم غد الأحد.
فيما ذكر مصدر مطلع ان "حركة السير ستفتح امام المركبات في الطريق الممتد من ساحة دمشق باتجاه الجسر المعلق بالمنطقة الخضراء، بالاضافة الى فتح المخارج المؤدية الى ساحة الجندي المجهول القريبة من النفق الرابط بين كرادة مريم وساعة بغداد".
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