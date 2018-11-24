بالجدول.. كمية الامطار التي سقطت في العراق امس



نشرت هيئة الانواء الجوية، الخميس، جدولا بالترسبات المائية الساقطة لمحطات العراق خلال الــ 24 ساعة الماضية بالملم. الخليج 365/ بغدادنشرت هيئة الانواء الجوية، الخميس، جدولا بالترسبات المائية الساقطة لمحطات العراق خلال الــ 24 ساعة الماضية بالملم. ويبن الجدول ان "اكثر المناطق في العراق لم تشهد تساقط للامطار الا في بعض المناطق الشمالية، حيث بين الجدول ان منطقة عقرة شهدت اعلى تساقط للامطار وبكمية 10.2 ملم، تلاها مصيف صلاح الدين وبواقع 1.8 ملم، تلتها مدينة زاخو وبواقع 1.4 ملم. وفيما يلي الجدول الخاص بتساقط كمية الامطار في العراق:









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