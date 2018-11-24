نائب يكشف عن "مخطط" امريكي خطير لاستهداف مقرات الحشد

الخليج 365/ بغدادكشف النائب كريم عليوي، السبت، عن "مخطط" امريكي خطير لاستهداف مقرات الحشد الشعبي، مطالبا رئيس الوزراء بالوقوف امام هكذا مخطط.

وقال عليوي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "القوات الأمريكية بدات باستطلاع مقرات الحشد التي تقع في بغداد ضمن قيادة الفرقة الأولى شرطة اتحادية"، مبينا ان "هناك نيه لأخذ احداثيات كل مقرات الحشد في بغداد والمحافظات".

واضاف "ما يجري يدق ناقوس خطر ومحاولة بائسة والبدء في خطتهم المدروسة لضرب الحشد الشعبي"، مطالبا رئيس الوزراء بـ"الوقوف امام هكذا مخطط ومحاسبة من يتعاون معهم لكشف مقرات الحشد".



واعلن عدد من قادة الحشد الشعبي، اول امس، ان هناك توتراً بين فصائل بالحشد والقوات الأميركية الموجودة على مقربة منها قرب الحدوةد العراقية السورية، مبينين ان ذلك جاء بعد تمركز الحشد داخل قاعدة عسكرية جوية مهجورة معروفة باسم قاعدة (أتش 3) والتي أطلق عليها الحشد اسم قاعدة "الشهيد أبو رضا البلداوي"، والتي تسعى القوات الاميركية الى الاستحواذ عليها.