تحذير من تفجير الاحتجاجات بالبصرة والاخيرة تسعى لمطالبة المركز بالمزيد من الصلاحيات

الخليج 365/ بغدادحذر مسؤول في حكومة البصرة، السبت، من تفجير الاحتجاجات في المحافظة، فيما اكد سعي حكومة المحافظة المحلية مطالبة المركز بالمزيد من الصلاحيات.

وقال المسؤول في تصريح تابعته الخليج 365، ان "هناك نية لمطالبة السلطات الاتحادية بمزيد من الصلاحيات للمحافظة المنتجة للنفط، تتجاوز الصلاحيات الممنوحة للمحافظات الأخرى باعتبار خصوصيتها الاقتصادية والجغرافية بالبلاد".



واضاف ان "هناك تنسيق مع ممثلي البصرة في البرلمان للمضي في هذا الاتجاه"، لافتاً إلى أن "الدستور العراقي وقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم، يمنحان المحافظات كثيرا من الصلاحيات التي تحتكرها الوزارات الاتحادية".

واكد "وجود تذمر كبير في البصرة سياسياً وشعبياً، بسبب الإهمال الذي تتعرض له، وهناك بوادر تفجر الاحتجاجات مجدداً في حال لم تقدم الحكومة في بغداد على فعل شيء إزاء ملف الخدمات والفقر المتفاقم بالمحافظة"، موضحا ان "ذلك اجل خطة سحب القوات الإضافية من المحافظة التي أرسلت إليها في أيلول الماضي عقب تفجر أعمال العنف فيها".

وتابع ان "البصرة ستطالب بأموال إضافية في موازنة 2019، ومشاريع، وتعيينات لسكانها، فضلاً عن المطالبة بمنحها دوراً سياسياً وإن كان نسبياً محلياً وإقليمياً، لا سيما أنها تمثل ممراً مهماً باتجاه الكويت وإيران"، موضحا ان "هناك توجها لفتح مزيد من القنصليات والممثليات في المحافظة، على غرار ما يحدث في إقليم كردستان، وعدم الاكتفاء بالقنصليات الحالية الإيرانية والأميركية فقط".

ودعا نائب رئيس مجلس النواب حسن الكعبي، في الرابع من تشرين الثاني الحالي ، الى تضمين "الحقوق الكاملة" لمحافظة البصرة في موازنة 2019، مشيرا إلى اهمية تنشيط جانب الاستثمار والاستفادة من منافذ المحافظات الحدودية.

