رئاسة الجمهورية: جولة صالح الاقليمية لم تنته وهناك بلدان سيزورها لاحقا

اكدت رئاسة الجمهورية، السبت، ان جولة رئيس الجمهورية برهم صالح لم تنتهي، مشيرا الى ان هناك بلدان سيزورها لاحقا.
وقال المتحدث باسم الرئاسة لقمان الفيلي في حديث لـ الخليج 365، ان "العراق منفتح على جميع الدول ويسعى لاقامة علاقات ودية"، مبينا ان "جولة الرئيس برهم صالح الاقليمية لم تنتهي".
واضاف الفيلي ان "صالح سيزور عددا من البلدان لاحقا".
يذكر ان صحيفة سعودية نقلت عن مصدر سياسي مطلع قوله ان "الرئيس برهم صالح تحفظ على زيارة قطر خلال جولته الأسبوع الماضي، التي شملت الكويت والإمارات والسعودية والأردن في إشارة واضحة إلى تجاهلها"، مشيرا الى ان "صالح أبلغ وزير خارجية قطر محمد بن عبدالرحمن آل ثاني خلال زيارة الأخير لبغداد في السابع من تشرين الثاني الجاري بأن الوقت غير مناسب لزيارة قطر في الوقت الحالي"، بحسب الصحيفة.
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