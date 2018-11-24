نائب يكشف عن موعد عرض الكابينة الوزارية على البرلمان بضمنها الدفاع والداخلية

الخليج 365/ بغدادكشف النائب عن تحالف البناء حيدر الفوادي، السبت، عن موعد تقديم رئيس الوزراء عادل عبد المهدي أسماء ثمانية مرشحين للوزارات المتبقية ضمن الكابينة الحكومية، فيما اعتبر أن وزارة الداخلية "حُسمت" لفالح الفياض.

وقال الفوادي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "رئيس الوزراء عادل عبد المهدي سيقدم أسماء ثمانية مرشحين للوزارات المتبقية ومن ضمنها وزارتي الداخلية والدفاع يوم الأحد أو يوم الاثنين".



وأشار الفوادي إلى أن "وزارة الداخلية حسمت لفالح الفياض وهناك أجواء داخل مجلس النواب لتمريره لما يتمتع به من خبره متراكمة في مجال الأمن".

وتابع، أنه "لا بد من حسم موضوع الكابينة الوزارية من ثم فتح ملف الوكالات والهيئات التي تدار بالوكالة من أجل النهوض بالعراق والخروج من المشاكل والأزمات التي ألمت به وأن يكون المواطن العراقي هو الهم الوحيد".

وكان مجلس النواب صوت بجلسته التي عقدت، مساء الأربعاء (24 تشرين الأول 2018)، على منح الثقة الى 14 وزيراً من كابينة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي فيما تم تأجيل ثماني وزارات.

