الخليج 365/ بغداد
افاد مصدر مطلع، السبت، بأن رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني سيزور دولتين خليجيتين.
وأجرى رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني، خلال اليومين الماضيين، لقاءات مكثفة مع القيادات العراقية بينهم رئيسي الوزراء عادل عبد المهدي والبرلمان محمد الحلبوسي فضلا عن رؤساء الأحزاب والكتل والشخصيات في بغداد والنجف.
افاد مصدر مطلع، السبت، بأن رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني سيزور دولتين خليجيتين.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني سيزور قريبا الامارات والسعودية".
واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، ان "ذلك سيكون بعد انتهاء زيارته في بغداد والنجف".
وأجرى رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني، خلال اليومين الماضيين، لقاءات مكثفة مع القيادات العراقية بينهم رئيسي الوزراء عادل عبد المهدي والبرلمان محمد الحلبوسي فضلا عن رؤساء الأحزاب والكتل والشخصيات في بغداد والنجف.
شكرا لقرائتكم خبر عن البارزاني يزور دولتين خليجيتين على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة السومرية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي السومرية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .