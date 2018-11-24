البارزاني يزور دولتين خليجيتين

الخليج 365/ بغدادافاد مصدر مطلع، السبت، بأن رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني سيزور دولتين خليجيتين.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني سيزور قريبا الامارات والسعودية".

واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، ان "ذلك سيكون بعد انتهاء زيارته في بغداد والنجف".

وأجرى رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني، خلال اليومين الماضيين، لقاءات مكثفة مع القيادات العراقية بينهم رئيسي الوزراء عادل عبد المهدي والبرلمان محمد الحلبوسي فضلا عن رؤساء الأحزاب والكتل والشخصيات في بغداد والنجف.

