نائب يكشف عن غرق ثلاثة آلاف منزل بصلاح الدين ويحذر من تفاقم الوضع

الخليج 365/ بغدادكشف النائب عن محافظة صلاح الدين قتيبة الجبوري، اليوم السبت، عن غرق ثلاثة آلاف منزل في المحافظة، محذراً من تفاقم الوضع يوم غد الأحد في حال سوء الحالة الجوية.

وقال الجبوري في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "هناك كارثة إنسانية حصلت في صلاح الدين بعد أن غمرت مياه الفيضانات مناطق وقرى بالكامل، ما جعل العوائل تهرب بالزوارق".

وأشار إلى أن "عدد الضحايا حتى الآن أكثر من عشرة أشخاص، بالإضافة الى وجود مفقودين، إلا أن الأخبار لاتصل الى وسائل الإعلام لصعوبة دخول الإعلاميين الى المناطق المنكوبة".



وأضاف، أن "غرق أكثر من 3 آلاف منزل يعني أن هناك أكثر من 3 آلاف عائلة باتت مشردة بحاجة الى إغاثة عاجلة"، محذراً من "تفاقم الوضع يوم غد الأحد في حال سوء الحالة الجوية".

وناشد الحكومة والجهات المعنية والأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها بـ"التدخل العاجل لإغاثة إهالي صلاح الدين في المناطق التي اجتاحتها الفيضانات، مع استنفار جهود الفرق الطبية والدفاع المدني والجيش واستخدام الطائرات المروحية في عمليات الإنقاذ".

وطالب الجبوري الحكومة بـ"تعويض كافة المتضررين من الفيضانات عما لحق بهم من خسائر في الأرواح والممتلكات"، داعيا المواطنين إلى "أخذ الحيطة والحذر والالتزام بمعايير السلامة في الحالات الطارئة".

