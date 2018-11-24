طقس اليوم في مناطق العراق

الخليج 365/ بغداداعلنت هيئة الانواء الجوية، السبت، عن حالة الطقس الذي سيشهده البلاد اليوم.

وتضمن تقرير الهيئة الذي اطلعت الخليج 365، عليه ان "الطقس في المنطقة الوسطى سيشهد تساقط امنطار خفيفة ومتوسطة الشدة تزداد ليلا"، مبينة ان "درجات الحرارة سترتفع قليلا عن يوم امس".

واضافت ان "المنطقة الشمالية ستشهد تساقط امطار خفيفة، فيما ستكون درجات الحرارة مقاربة ليوم امس ايضا"، مشيرة الى ان "الطقس في المنطقة الجنوبية سيكون ممطرا بشكل خفيف وتزداد شدتها ليلا مع حدوث عواصف رعدية، فيما سترتفع درجات الحرارة عن اليوم السابق".



وشهدت العديد من مناطق البلاد، خلال اليومين الماضيين، هطول امطار غزيرة، الأمر الذي أدى إلى غرق بعض الشوارع، في حين اجتاحت سيول مائية قرى ومناطق في قضاء الشرقاط بمحافظة صلاح الدين، فيما وجه رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، بتشكيل خلية ازمة للتدخل الفوري لانقاذ المدنيين المحاصرين في القضاء.

واعلنت وزارة الصحة عن مصرع 10 اشخاص واصابة 22 اخرين جراء تلك السيول.

