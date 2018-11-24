مصرع طفلة وإصابة شقيقيها بانهيار دار شمال البصرة

الخليج 365/ البصرة

أفاد مصدر صحي في البصرة، الجمعة، بأن طفلة لقيت مصرعها وأصيب شقيقيها بجروح من جراء انهيار دارهم السكنية الواقع في قضاء القرنة من جراء الأمطار التي هطلت على المحافظة خلال الساعات الماضية.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "طفلة لا يزيد عمرها عن عامين فارقت الحياة وأصيبت شقيقها البالغ من العمر 35 عاماً بجروح في رأسه وأطرافه، كما أصيب شقيقها الثاني البالغ عمره أربعة أعوام بجروح طفيفة من جراء انهيار دارهم السكنية بسبب الأمطار"، مبيناً أن "الحادث حصل قضاء القرنة الواقع شمال المحافظة".

يشار الى الحادث هو الثاني من نوعه في البصرة خلال أيام قليلة، ففي ( 17 تشرين الثاني 2018) أفاد مصدر في مديرية الدفاع المدني بأن امرأة فارقت الحياة من جراء انهيار سقف دار سكنية تقع في منطقة البصرة القديمة من جراء قدم الدار وتأثرها بالأمطار التي هطلت على المحافظة.