مصرع شخص واصابة اثنين من عائلة واحدة بانهيار منزل في واسط بسبب الامطار

الخليج 365/ واسط

افاد مصدر امني، الجمعة، بأن شخصا لقي مصرعه واصيب اثنان اخران بانهيار منزل في واسط بسبب الامطار.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "منزلا في قضاء العزيزية شمالي واسط انهار بسبب الأمطار، ما ادى الى مصرع شخص واصابة اثنين اخرين بجروح".

واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، ان "قوة امنية طوقت المكان ونقلت الجريحين الى مستشفى قريب لتلقي العلاج والجثة الى الطب العدلي".

وشهدت العديد من مناطق البلاد، منذ ليلة امس هطول امطار غزيرة، الأمر الذي أدى إلى غرق بعض الشوارع، في حين اجتاحت سيول مائية قرى ومناطق في قضاء الشرقاط بمحافظة صلاح الدين، فيما وجه رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، بتشكيل خلية ازمة للتدخل الفوري لانقاذ المدنيين المحاصرين في القضاء.

واعلنت وزارة الصحة عن مصرع 10 اشخاص واصابة 22 اخرين جراء تلك السيول.