مكتب عبد المهدي يصدر بيانا بشأن اجتماع خلية الازمات حول السيول

الخليج 365/ بغداداصدر مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الجمعة، بيانا بشأن اجتماع خلية الازمات حول السيول، فيما وافق عبد المهدي على ست اجراءات فورية.



وقال مكتب عبد المهدي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان " رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي عقد اجتماعا طارئا لخلية ادارة الأزمات المدنية حول آثار السيول التي تعرضت لها منطقة الشرقاط ومناطق اخرى في محافظتي صلاح الدين ونينوى والمحافظات الجنوبية"، مبينا ان "الاجتماع تركز على الواقع الحالي للمناطق المتضررة والاجراءات الاغاثية والمعالجات السريعة التي اتخذت ووضع الخطط لمواجهة التطورات المستقبلية المحتملة".

واضاف ان "الاجتماع استعرض آخر تطورات الموقف في المحافظات والمناطق والقرى المتضررة من السيول وبالأخص في قضاء الشرقاط والجهود والاجراءات التي اتخذتها الجهات المحلية والوزارات المعنية والهندسة العسكرية والدفاع المدني ومنظمة الهلال الاحمر العراقية"، مشيرا الى انه "جرى الاستماع هاتفيا إلى تقرير مركز قدمه محافظ صلاح الدين الموجود حاليا في المناطق التي تعرضت للسيول".

وأكد عبد المهدي "حرصه على تأمين متطلبات الإغاثة"، موجها "المحافظ بإدامة التواصل مع خلية الأزمة".

كما وجه الحكومات المحلية والوزارات والجهد العسكري بـ"استنفار كل طاقاتها لانقاذ المواطنين ومساعدتهم والاستمرار بتقديم المساعدات الغذائية والاغطية والخيم وتعويض الخسائر البشرية والمادية بعد حصرها من قبل الجهات المعنية، اضافة الى اصلاح وفتح الطرق المتضررة".

وأكد عبد المهدي ان "الدولة تقوم بواجبها بشكل تام لمواجهة هذه الازمة"، مشيدا بـ"الجهد الوطني الكبير في هذه الازمة للاجراءات والمساعدات الفورية والاحتياطية التي تبعث على الاطمئنان".

ووافق عبد المهدي بحسب البيان على اجراءات فورية تضمنت "قيام المحافظين ورؤساء الدفاع المدني في المحافظات بعقد اجتماعات للجانهم واللجان الفرعية للتهيؤ للحالات الطارئة نتيجة هطول الامطار وارتفاع مناسيب الانهر او زيادة كميات مياه السيول"، و"قيام وزارة الاعمار والاسكان والبلديات باصلاح خطوط انابيب المياه والمحطات المتضررة فورا".

و"تتولى وزارة الهجرة والمهجرين تأمين الاعداد الكافية والخيم والمستلزمات الاغاثية والايوائية ومساعدات غذائية واغطية للمخيمات بالتعاون والتنسيق مع وزارة التجارة وجمعية الهلال الاحمر العراقية والمنظمات الدولية الداعمة"، و"تأمين وصول الامدادات الاغاثية من خلال تسهيل عمليات وصولها الى المناطق المتضررة".

و"تأمين المتطلبات الفورية لمديرية الدفاع المدني في وزارة الداخلية وبشكل خاص الزوارق والنجادات وغيرها وتتولى وزارة المالية تمويل ذلك فورا"، و"مباشرة اللجان الفرعية لتعويض المتضررين في المحافظات بتوثيق الاضرار الخاصة بالممتلكات الشخصية والوحدات السكنية".

وشهدت العديد من مناطق البلاد، منذ ليلة امس هطول امطار غزيرة، الأمر الذي أدى إلى غرق بعض الشوارع، في حين اجتاحت سيول مائية قرى ومناطق في قضاء الشرقاط بمحافظة صلاح الدين، فيما وجه رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، بتشكيل خلية ازمة للتدخل الفوري لانقاذ المدنيين المحاصرين في القضاء.

