كريم .. تفاعل يومي يصل لـ200 شخص ببغداد ومساع ليشمل باقي المحافظات

الخليج 365/ بغداداعلنت شركة تكسي كريم في بغداد، ان التفاعل اليومي مع مستخدمي تطبيق الشركة يل الى 200 شخص يوميا، فيما اشارت الى انها تعمل من اجل التوسع ليشمل باقي المحافظات العراقية.

وقال مدير عام الاسواق الناشئة في الشركة ابراهيم مناع في تصريح لعدد من وسائل الاعلام بينها الخليج 365، ان "شركة تكسي كريم هي شركة خاصة تعمل في عدد من الدول بينها العراق وخاصة بغداد وتهدف الى تقديم افضل الخدمات للمواطنين"، مبينا ان "عدد الكباتن (السواق) الذين يعملون بالشركة في بغداد وصل الى اكثر من خمسة الاف كابتن اما في الشرق الاوسط فقد وصل العدد الى مليون و100 الف شخص".



واضاف مناع ان "عدد المستخدمين لتطبيق شركة كريم في بغداد يزداد يوميا من 150 الف شخص الى 200"، مشيرا الى ان "كريم اختصر مدة الانتظار بالنسبة لطالبي سيارات التاكسي، حيث تبلغ مدة الانتظار في المناطق التي تشهد زخما ببغداد من 2-3 دقائق فقط وفي بعض الاحيان تصل الى خمسة دقائق فقط".

وتابع ان "هناك توسع لباقي المحافظات حيث بدانا في بغداد وليس بكل مناطقها، ةنسعى الان لتغطية بغداد بصورة كاملة وعلى نفس المستوى باقي الدول"، لافتا الى ان "المشروع سيفتح في منتصف الشهر المقبل في محافظة النجف وبعدها سيكون في باقي المحافظات تدريجيا".

واكد انه "بعد تغطية المدن بشكل كامل، فهناك نية لفتح المشروع على الطرق الخارجية بين المحافظات"، موضحا ان "تكسي كريم يعتمد على العداد الالكتروني الذي يتحكم بقيمة الاجرة".

وبين مناع ان "السوق العراقية ممكن ان يكون اكبر سوق لدينا في شركة كريم قياسا بباقي الدول التي نعمل فيها".

