اسماء ضحايا السيول في الشرقاط

الخليج 365/ بغداداعلن قائممقام الشرقاط علي دحدوح، الجمعة، عن اسماء ضحايا السيول الأمطار التي شهدها القضاء.

وقال دحدوح في حديث لـ الخليج 365، ان "اسماء الضحايا الذين توفوا اليوم جراء السيول في قضاء الشرقاط هم ياسمين محمود خلف، وزينة عبد الستار محمود، وامل حميدي خلف وأبنائها البالغ عددهم2، اضافة الى زكريا عبد حمادة، واحمد عبد حمادة".

واضاف ان "هناك شخصين لم يتم التعرف على اسميهما حتى الان".

