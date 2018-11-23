الانواء تنشر جدولا بكمية الامطار التي سقطت في البلاد امس

الخليج 365/ بغدادنشرت هيئة الانواء الجوية، الجمعة، جدولا بكميات الامطار التي سقطت في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما بينت ان اربيل هي الاعلى قياسا بباقي المحافظات.

وبين الجدول الذي اطلعت الخليج 365، عليه ان "كمية الامطار التي سقطت على اربيل بلغت 48.1 ملم تليها صلاح الدين بـ42 ملم ثم الموصل بكمية 29.6 ملم".

كما اظهر الجدول ان "كمية الامطار في 16 منطقة ومدينة بينها بغداد بلغت صفرا".

