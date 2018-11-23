الصحة تعلن ارتفاع حالات الوفاة بسبب السيول الى سبعة اشخاص

الخليج 365/ بغداداعلنت وزارة الصحة، الجمعة، عن حصيلة حالات الوفاة التي حدثت بسبب السيول في البلاد، مبينة انها ارتفعت الى سبع حالات.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "عدد حالات الوفاة جراء السيول التي شهدتها البلاد اليوم، ارتفعت الى سبع حالات".

واضاف البدر ان خمس حالات في صلاح الدين وواحدة في ميسان واخرى في البصرة".

وأعلنت وزراة الصحة، اليوم الجمعة، عن مصرع خمسة اشخاص بينهم طفل وامرأة في قضاء الشرقاط بمحافظة صلاح الدين ومحافظة البصرة بسبب الامطار.



وشهدت العديد من مناطق البلاد، منذ ليلة امس هطول امطار غزيرة، الأمر الذي أدى إلى غرق بعض الشوارع، في حين اجتاحت سيول مائية قرى ومناطق في قضاء الشرقاط بمحافظة صلاح الدين، فيما وجه رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، بتشكيل خلية ازمة للتدخل الفوري لانقاذ المدنيين المحاصرين في القضاء.