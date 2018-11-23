بالوثيقة.. اعفاء مدير مشروع استراتيجي للماء في البصرة

الخليج 365/ البصرةقررت وزارة الاعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، إعفاء مدير مشروع ماء البصرة واستبداله بمدير آخر على خلفية تلكؤ المشروع الممول جزئياً من قرض ياباني للعراق، كما قررت الوزارة تأسيس شعبة تتولى متابعة المشروع.

وذكر الأمر الذي حصلت الخليج 365 على نسخة منه ويحمل توقيع الوزير بنكين ريكاني أن "لمقتضيات المصلحة العامة قررنا اعفاء السيد عبد المنعم خيون الموظف بعنوان رئيس مهندسين أقدم من مهام إدارة مشروع ماء البصرة الكبير، وينقل الى المديرية العامة للماء حسب الاستحقاق الوظيفي، ويكلف السيد محمود لفتة بإدارة المشروع المذكور وكالة لحين تعيين مدير للمشروع"، مبيناً أن "السيد (عبد المنعم خيون) يحال الى التحقيق لعدم متابعة مهام عمله وتسببه في تأخير انجاز المشروع".



ونصت الفقرة الأخيرة من الأمر الوزاري على "يكلف مدير عام المديرية العامة للماء بتشكيل شعبة خاصة بمتابعة مشروع ماء البصرة الكبير وتزويد مكتبنا (مكتب الوزير) بتقارير اسبوعية أو حسب الحاجة حول العمل والمشاكل التي تواجه المشروع".

يذكر أن مشروع ماء البصرة الكبير يتكون من أربع مراحل، منها مرحلتان ممولتان من قرض ياباني، وتعول الحكومة المحلية في المحافظة على المشروع في التخفيف من أزمة نقص مياه الإسالة في مركز المحافظة وقضاء الهارثة، إلا أن المشروع الذي ينفذ منذ أعوام عديدة تأخر انجازه، وقد أخفقت الحكومة السابقة في معالجة التحديات والعقبات التي تعترض انجاز المشروع، والذي تعرض في (9 اكتوبر 2018) الى أضرار من جراء نشوب حريق ليس من المستبعد أن يكون بفعل فاعل.



