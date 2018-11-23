مصدر يكشف عن ابرز ما طالب به البارزاني خلال زيارته الى بغداد

الخليج 365/ بغدادكشف مصدر سياسي مطلع، عن ابرز ما طالب به رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني خلال زيارته الى بغداد.

وقال المصدر في تصريح تابعته السومرية ةنيوز، ان "من أهم الملفات التي بُحثت بين رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ورئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني هو ملف تشكيل الحكومة وحصة الأكراد فيها، فضلاً عن الملفات العالقة بين بغداد وأربيل".



واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، ان "البارزاني ركز على موضوع عودة البشمركة إلى كركوك"، مشيرا الى انه "يعتبر ان عودة البشمركة بنسبة معينة ستقلل من حدة الخلاف وتسهل من حل الأزمات العالقة بين الجانبين".

وتابع إلى أنّ "الطرفين متقاربان في وجهتي نظريهما تجاه حل الأزمات بين بغداد وأربيل"، موضحا ان "الاجتماع كان متميزاً، بما يؤشر إلى صفحة جديدة من العلاقات المشتركة".

يذكر ان رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني وصل يوم امس الخميس الى العاصمة بغداد، وعقد اجتماعا مع رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وبحث معه التطورات السياسية وتشكيل ما تبقى من الكابينة الوزارية.

