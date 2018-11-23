بالفيديو: عقارات تركيا... العراقيون اولا والايرانيون ثانيا

بعدما استقبلت تركيا مئات الالاف من العراقيين الذين اتّخذوا منها بلدا للهجرة او للعمل والاقامة فيه، ها هم المهاجرون هناك يسجّلون المرتبة الاولى في سوق العقارات التركية من حيث شراء الأجانب للعقارات.

وفي اخر احصائية أصدرتها مؤسسة الاحصاء التركية، فان المواطنين العراقيين في تشرين الاول الماضي فقط، اشتروا ألفا واربعمئة وتسعة وثلاثين عقارا في حين جاء الايرانيون ثانيا بشراء خمسمئة وسبعة وخمسين عقارا فقط، ثم الكويتيون ثالثا بشراء ثلاثمئة وثمانية وسبعين عقارا، بينما حلّ الألمان رابعا بثلاثمئة وواحد واربعين عقارا متقدمين على الروس الذين اشتروا ثلاثمئة وستة وثلاثين عقارا فقط.



مدينة اسطنبول كانت أكثر المدن التركية بيعا للعقارات للأجانب، تلتها أنطاليا ثم بورصة، التي سبقت أنقرة ويالاوا.

وفي ما يتعلق بمبيعات العقارات في تركيا بشكل عام، أشارت البيانات إلى انها سجلت أيضا ارتفاعا خلال تشرين الاول الماضي بنسبة تسعة عشر واثنين من عشرة بالمئة مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، وتصدرت تلك المبيعات مدينة اسطنبول ايضا، تلتها أنقرة ثم ازمير.

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