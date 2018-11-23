وزير التجارة يوجه بإستنفار جهود الوزارة لإغاثة شمال صلاح الدين

الخليج 365/ بغدادوجه وزير التجارة محمد هاشم، الجمعة، بإستنفار جهود الوزارة لإغاثة اهالي مناطق شمال محافظة صلاح الدين بعد موجة السيول التي ضربت مناطقهم.

وقالت الوزارة في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إن "وزير التجارة وجه، اليوم، باستنفار جهود دوائر وشركات الوزارة لمساعدة العوائل المتضررة من السيول في شمال صلاح الدين".

واضافت الوزارة، أن "الوزير وجه ايضا بتجهيز المفردات الغذائية للعوائل المتضررة في الشرقاط وتشكيل خلية ازمة تتواجد في صلاح الدين".



يشار الى ان مناطق شمال محافظة صلاح الدين شهدت اليوم الجمعة موجة سيول اجتاحت عددا من المناطق جراء سقوط كميات كبيرة من الامطار.