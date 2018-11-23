بالفيديو: هل يؤدي ضعف اجراءات الحكومة الى زيادة تفشي ظاهرة المخدرات؟

آفة جديدة لعلّ خطرها لا يقلّ عن خطر التنظيمات الارهابية، هكذا يرى مراقبون ظاهرة تعاطي المخدرات التي انتشرت مؤخرا بشكل يوصف بالمتسارع، مستهدفة بالدرجة الاساس شريحة الشباب لتهدد بشكل عام الاسرة والمجتمع.

مفوضية حقوق الانسان، قامت بتوثيق إفادات اكثر من مئة متعاطي وتاجر للمخدرات، وأشارت، بحسب بيان لعضو مجلس المفوضين فاضل الغراوي، ان الذكور أكثر تعاطياً للمخدرات بنسبة تقارب التسعين بالمئة بواقع ستة الاف وستمئة واثنين وسبعين موقوفا في مراكز الاحتجاز، بينما تبلغ نسبة الأناث اكثر من عشرة بالمئة بواقع مئة واربع وثلاثين موقوفة.



وسجلت الاحصائيات ان الفئات العمرية الاكثر تعاطياً للمخدرات هي فئة الشباب وتحديدا الواقعة بين التسعة والعشرين الى التسعة والثلاثين عاما، بنسبة نحو واحد واربعين بالمئة، تليها الفئة العمرية من ثمانية عشر الى تسعة وعشرين عاما بنسبة تقارب الستة والثلاثين بالمئة.

الافادات التي وثقتها المفوضية اشارت ايضا الى ان أهم أسباب تعاطي المخدرات هو رفقاء السوء والاندماج مع الاصدقاء الذين يتعاطون المخدرات، يليها استخدام المتعاطين للمخدرات لتساعدهم في نسيان الظروف النفسية أو الاقتصادية أو العاطفية السيئة التي يعانون منها. كما ان بعض المتعاطين يقومون بتعاطي بعض انواع المخدرات لتساعدهم في السهر لفترات طويلة.

وجاء الكريستال متصدرا بنسبة سبعة وثلاثين وثلاثة اعشار بالمئة، كأعلى مادة مخدرة يتم تعاطيها، تليه الحبوب المسماة بـ(صفر-1) بنسبة تقارب التسعة والعشرين بالمئة، ومن ثم الانواع المختلفة الأخرى من الادوية المهدئة.

مفوضية حقوق الانسان، وعلى لسان الغراوي، عزت أسباب تفشي الظاهرة الى ضعف الرقابة الأسرية والاستخدام الخاطئ للتكنولوجيا وعدم متابعة المدرسة بالإضافة الى الفقر والبطالة والاوضاع الاقتصادية المتردية وضعف الواعز الديني وضعف اجراءات الحكومة في مكافحة هذه الظاهرة، فيما طالبت المفوضية وزارة الصحة بإنشاء مصحات لمعالجة مدمني المخدرات، ووزارتي الدفاع والداخلية والجهات الأمنية الاخرى بمراقبة المنافذ الحدودية كافة وملاحقة تجار المخدرات وتعزيز الاتفاقيات الأمنية مع دول الجوار، والبدء بحملة وطنية شاملة لمكافحة تجارة وتعاطي المخدرات في العراق.

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