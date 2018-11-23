البحث عن العوائل العالقة بسبب السيول في الشرقاط "فيديو"

الخليج 365/ بغداد
ما تزال فرق الدفاع المدني وقوات الجيش والاهالي يواصلون عمليات انقاذ الاسر التي علقت في منازلها بسبب السيول التي ضربت عددا من القرى في الشرقاط.
وشهدت العديد من مناطق البلاد، منذ ليلة امس هطول امطار غزيرة، الأمر الذي أدى إلى غرق بعض الشوارع، في حين اجتاحت سيول مائية قرى ومناطق في قضاء الشرقاط بمحافظة صلاح الدين، فيما وجه رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، بتشكيل خلية ازمة للتدخل الفوري لانقاذ المدنيين المحاصرين في القضاء.
ما تزال فرق الدفاع المدني وقوات الجيش والاهالي يواصلون عمليات انقاذ الاسر التي علقت في منازلها بسبب السيول التي ضربت عددا من القرى في الشرقاط.
وشهدت العديد من مناطق البلاد، منذ ليلة امس هطول امطار غزيرة، الأمر الذي أدى إلى غرق بعض الشوارع، في حين اجتاحت سيول مائية قرى ومناطق في قضاء الشرقاط بمحافظة صلاح الدين، فيما وجه رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، بتشكيل خلية ازمة للتدخل الفوري لانقاذ المدنيين المحاصرين في القضاء.
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