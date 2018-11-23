بالفيديو: لماذا تحوّل منفذ الصفرة الى "بوابة للفساد" في العراق؟

بوابة من أبواب الفساد، هكذا يرى مراقبون منفذ الصفرة التابع لمحافظة ديالى، هذا المنفذ الذي كانت تسيطر عليه جهات متنفذة تابعة لاحد الاحزاب السياسية، أغلق بالتزامن مع تشكيل الحكومة الجديدة ليثير تساؤلات عن اغلاقه بهذا التوقيت تحديداً.

في هذا السياق، قال المراقب عباس الجبوري: "هذه السيطرة أصبحت مشهورة في كل العراق لأنها تأخذ مبالغ طويلة ولا بد من هذا السؤال من وراء هذه السيطرة؟ اكيد وراءها جهة سياسية كبيرة استطاعت أن تأخذ نسب وحصص". (كلام محكي)



ويتحدث مواطنون عن ان جميع المنافذ الحدودية باتت تسيطر عليها الاحزاب والميليشيات التابعة لها، لتستغلها الاخيرة وتهدر اموالها التي من المفترض ان تعود للخزينة العامة بحسب مواطنين.

وتفوق الخسائر المادية لإثنين وعشرين منفذا حدوديا للعراق بسبب سيطرة جهات متنفذة عليها الثمانية مليارات دولار سنويا بحسب احصائية كانت قد اعلنت عنها اللجنة المالية داخل قبة البرلمان، وذلك نتيجة لحالات الابتزاز والرشاوى وإدخال البضائع بشكل غير رسمي عبر تلك المنافذ.

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