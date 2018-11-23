بالفيديو: كربلاء تستعين بالقطاع الخاص لتجاوز أزمتها السكانية

أزمة السكن التي تشهدها كربلاء كغيرها من المحافظات الاخرى، دفعت المحافظة الى استقطاب شركات القطاع الخاص لانجاز مشاريع سكنية تسهم بالتخفيف من الازمة، احد المشاريع التي نفذت في كربلاء تجاوز عدد وحداته الالف وسبعمئة وحدة سكنية.

في هذا الاطار، قالت سناء الاعرجي، مديرة المركز التسويقي في كربلاء: "هناك اقبال شديد من جميع المحافظات للقضاء على الازمة السكانية في كربلاء وتقرر أن ينبني المشروع بوحدات سكانية منوعة".



عروض ترغيبية قدمها المستثمرون بمجال السكن كمنح الفئات ذات الدخل المحدود التسهيلات اللازمة مثل التقسيط المريح والبناء الجيد.

وتعاني كربلاء من ازمة سكن كبيرة فضلا عن وجود مناطق عشوائية يسكنها متجاوزون على اراضي الدولة الا ان المحافظة بدأت بالعمل على التخفيف من هذه الازمة من خلال اللجوء للقطاع الخاص.

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