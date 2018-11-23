الخزعلي يغرد بشأن سيول الشرقاط

الخليج 365/ بغداد

دعا زعيم حركة عصائب اهل الحق قيس الخزعلي، الجمعة، اجهزة الدولة جميعها لاسيما الجيش والحشد الشعبي الى تقديم كل ما يستطيعون لإنقاذ الأرواح وتخفيف المعاناة في الشرقاط.

وقال الخزعلي في تغريدة له على تويتر تابعتها الخليج 365، إن "معاناة كبيرة يعانيها اهلنا في الشرقاط‬ الان، فهناك خسائر بالأرواح والأموال واناس لا زالوا محاصرين بسبب السيول".

وأضاف الخزعلي، "نهيب باجهزة الدولة جميعها وخصوصا جيشنا البطل وحشدنا المقدس تقديم كل ما يستطيعون لإنقاذ الأرواح وتخفيف المعاناة وعلينا جميعا ان نقف معهم وسنكون اول المشاركين".

وشهدت العديد من مناطق البلاد، منذ ليلة امس هطول امطار غزيرة، الأمر الذي أدى إلى غرق بعض الشوارع، في حين اجتاحت سيول مائية قرى ومناطق في قضاء الشرقاط بمحافظة صلاح الدين، فيما وجه رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، بتشكيل خلية ازمة للتدخل الفوري لانقاذ المدنيين المحاصرين في القضاء.