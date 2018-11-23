العمليات المشتركة تعلن انقاذ اسر محاصرة في الشرقاط وتؤكد استمرار عمليات البحث

الخليج 365/ بغداد

أعلنت قيادة العمليت المشتركة، الجمعة، عن انقاذ العديد من الاسر المحاصرة في الشرقاط نتيجة السيول، مؤكدة استمرار عمليات البحث والإنقاذ بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى.

وقال مركز الاعلام الامني في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "قيادة العمليات المشتركة وجهت قطعاتها ضمن المناطق التي ضربتها سيول كبيرة جدا في محافظتي نينوى وصلاح الدين بالعمل على تكثيف الجهود ومساعدة العوائل المحاصرة، فضلا عن انقاذ ما يمكن انقاذه".

وأضاف المركز، أن "القوات تمكنت من انقاذ العديد من الأسر المحاصرة من خلال استخدام الزوارق والمواد المتاحة الاخرى، كما قدمت المساعدات لهذه العوائل وايصالهم إلى الأماكن الآمنة"، مؤكدا أن "القوات الأمنية ما زالت مستمرة في عمليات البحث والإنقاذ بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى".

وشهدت عموم مناطق البلاد، منذ ليلة امس هطول امطار غزيرة، الأمر الذي أدى إلى غرق بعض الشوارع، في حين اجتاحت سيول مائية قرى ومناطق في قضاء الشرقاط بمحافظة صلاح الدين، فيما وجه رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، بتشكيل خلية ازمة للتدخل الفوري لانقاذ المدنيين المحاصرين في القضاء.