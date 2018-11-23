قائممقام الشرقاط: مصرع سبعة مدنيين وغرق 3 آلاف منزل بالسيول

الخليج 365/ بغدادأعلن قائممقام قضاء الشرقاط في محافظة صلاح الدين، الجمعة، عن مصرع سبعة مدنيين وغرق 3 آلاف منزل جراء السيول والفيضانات التي ضربت القضاء منذ الليلة الماضية.

وقال علي دحدوح، في تصريح صحفي، إن "الشرقاط تعيش في كارثة كبيرة ولا من أحد يأتي لإنقاذنا، فخسائرنا بشرية ومادية، وهناك سبعة أشخاص فارقوا الحياة وهناك عشرات الآلاف من المواشي نفقت".

وأضاف، أن "المئات من السيارات تضررت وكذلك بيوت سقطت"، داعيا رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي إلى "توجيه مؤسسات الدولة وإعلان حالة الطوارئ في القضاء لإنقاذ سكانه".



وكان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي قد وجه، بتشكيل خلية ازمة للتدخل الفوري لانقاذ المدنيين المحاصرين بسبب السيول المدمرة في الشرقاط بمحافظة صلاح الدين، مشددا على تعزيز الدفاعات ضد الزيادة المتوقعة في مناسيب المياه خلال اليوميين القادمين.

وأعلنت وزراة الصحة، اليوم الجمعة، عن مصرع خمسة اشخاص بينهم طفل وامرأة في قضاء الشرقاط بمحافظة صلاح الدين ومحافظة البصرة بسبب الامطار.

كما اعلنت دائرة صحة ميسان أعلنت، اليوم الجمعة، عن مصرع طفل وجرح شقيقه بسقوط منزلهم عليهم بسبب الأمطار وسط المحافظة.

وشهدت عموم مناطق البلاد، منذ ليلة امس هطول امطار غزيرة، الأمر الذي أدى إلى غرق بعض الشوارع، في حين اجتاحت سيول مائية قرى ومناطق في قضاء الشرقاط بمحافظة صلاح الدين.

