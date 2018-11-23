الموارد المائية تحذر من تعرض محافظتي واسط وميسان لموجة سيول

الخليج 365/ بغداد

أعلنت وزارة الموارد المائية، انها ستحول كمية مياه الامطار التي سقطت، اليوم الجمعة، الى منخفض الثرثار لتعزيز الخزين المائي ورفد نهر الفرات، فيما حذرت من تعرض محافظتي واسط وميسان الى موجة سيول.

وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "شهدت البلاد سقوط امطار غزيرة في مناطق متفرقة نتجت عنها سيول اغلبها وردت الى نهر دجلة في القاطع الشمالي، حيث وصل تصريف النهر الى اكثر من 3000 متر مكعب في الثانية".

وأضافت الوزارة، أنه "سيتم تحويل هذه الكمية الى منخفض الثرثار لتعزيز الخزين المائي ورفد نهر الفرات عند الحاجة"، لافتة الى أنه "من المحتمل ان تتعرض محافظتي واسط وميسان لموجة سيول".

وشهدت عموم مناطق البلاد، منذ ليلة امس هطول امطار غزيرة، الأمر الذي أدى إلى غرق بعض الشوارع، في حين اجتاحت سيول مائية قرى ومناطق في قضاء الشرقاط بمحافظة صلاح الدين.