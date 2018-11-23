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شكرا لقرائتكم خبر عن نائب يدعو لاعتبار الشرقاط منطقة منكوبة وتشكيل غرفة عمليات لإغاثتها على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة السومرية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي السومرية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .