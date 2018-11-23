البارزاني يجتمع مع الصدر في النجف

الخليج 365/ النجفعقد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الجمعة، اجتماعا مع رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني في النجف.

وقال مراسل الخليج 365، ان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر استقبل في منزله بمنطقة الحنانة في النجف، رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني.

واضاف ان الجانبين سيبحثان الاوضاع السياسية وتشكيل الكابينة الوزارية.

ووصل يوم امس الخميس رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني الى العاصمة بغداد، حيث التقى بعدد من المسؤولين في الحكومة على رأسهم رئيسي الوزراء عادل عبد المهدي والبرلمان محمد الحلبوسي اضافة الى رؤساء الكتل السياسية بينهم نوري المالكي وهادي العامري وعمار الحكيم وحيدر العبادي.

