نائب يدعو لاعلان حالة الطوارئ بسبب السيول

الخليج 365/ بغداددعا النائب رعد الدهلكي، الجمعة، الى اعلان حالة الطوارئ بسبب السيول في عدد من مناطق البلاد، مشددا على ضرورة الاستعانة بمنظمات الاغاثة الدولية.

وقال الدهلكي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "كمية السيول التي اجتاحت منطقة الشرقاط ومناطق اخرى بمحافظة صلاح الدين ونينوى نتيجة الامطار المستمرة كانت لها نتائج سلبية فادحة تسببت بخسائر مادية وبشرية قابلة للزيادة"، مبينا ان "قوات الدفاع المدني والاغاثة الموجودة في تلك المناطق لا تستطيع مجاراة تسارع الاحداث ما يدعو لاستنفار باقي فرق الدفاع المدني في المحافظات الاخرى وقوات الجيش والداخلية للمساعدة بانقاذ العوائل المحاصرة".



واكد الدهلكي على "اهمية الاستعانة بمنظمات الاغاثة الدولية واعلان حالة الطوارئ لانقاذ العوائل المحاصرة واستخدام كافة الامكانيات المتاحة لاحتواء الازمة قبل تفاقمها وخروجها عن السيطرة".

وشهدت العديد من مناطق البلاد، منذ ليلة امس هطول امطار غزيرة، الأمر الذي أدى إلى غرق بعض الشوارع، في حين اجتاحت سيول مائية قرى ومناطق في قضاء الشرقاط بمحافظة صلاح الدين، فيما وجه رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، بتشكيل خلية ازمة للتدخل الفوري لانقاذ المدنيين المحاصرين في القضاء.

