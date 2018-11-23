عبد المهدي يوجه بتشكيل خلية ازمة للتدخل الفوري لانقاذ المدنيين في الشرقاط

الخليج 365/ بغدادوجه رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، بتشكيل خلية ازمة للتدخل الفوري لانقاذ المدنيين المحاصرين بسبب السيول المدمرة في الشرقاط بمحافظة صلاح الدين، مشددا على تعزيز الدفاعات ضد الزيادة المتوقعة في مناسيب المياه خلال اليوميين القادمين.

وقال مكتب عبد المهدي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن "رئيس مجلس الورزاء عادل عبد المهدي يتابع شخصيا وبشكل مستمر تطورات السيول المدمرة التي ضربت قضاء الشرقاط ومناطق اخرى من محافظة صلاح الدين ونينوى وادت الى عدد من الوفيات والمفقودين ، وانهيار جسر الحورية القريب من قرية الحورية".



وأوضح البيان أن عبد المهدي "وجه فورا بتشكيل خلية ازمة من قيادة عمليات صلاح الدين وكافة التشكيلات المدنية في الحكومة المحلية مدعومة بالمروحيات والاليات الثقيلة للتدخل الفوري والاشراف المباشر على عمليات الانقاذ لتقليل الخسائر البشرية والمادية وتعزيز الدفاعات ضد الزيادة المتوقعة في مناسيب المياه خلال اليوميين القادمين".

وكان رئيس الكتلة النيابية للمحور الوطني النائب احمد الجبوري (ابو مازن) دعا، في وقت سابق اليوم الجمعة، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الى عقد جلسة حكومية طارئة واتخاذ قرار عاجل بشأن "الكوارث" التي تحدث في قضاء الشرقاط نتيجة فيضانات مياه الامطار.

وأعلنت وزراة الصحة، اليوم الجمعة، عن مصرع خمسة اشخاص بينهم طفل وامرأة في قضاء الشرقاط بمحافظة صلاح الدين ومحافظة البصرة بسبب الامطار.

كما اعلنت دائرة صحة ميسان أعلنت، اليوم الجمعة، عن مصرع طفل وجرح شقيقه بسقوط منزلهم عليهم بسبب الأمطار وسط المحافظة.

وشهدت عموم مناطق البلاد، منذ ليلة امس هطول امطار غزيرة، الأمر الذي أدى إلى غرق بعض الشوارع، في حين اجتاحت سيول مائية قرى ومناطق في قضاء الشرقاط بمحافظة صلاح الدين.

