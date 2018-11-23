المحور الوطني يدعو عبد المهدي لإتخاذ قرار عاجل بشأن "الكوارث" في الشرقاط

الخليج 365/ بغداددعا رئيس الكتلة النيابية للمحور الوطني النائب احمد الجبوري (ابو مازن)، الجمعة، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الى عقد جلسة حكومية طارئة واتخاذ قرار عاجل بشأن "الكوارث" التي تحدث في قضاء الشرقاط نتيجة فيضانات مياه الامطار.

وقال الجبوري، في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، "الى دولة الرئيس عادل عبد المهدي اتمنى عليكم بل ادعوكم لأن توعزوا الى جلسة طارئة او ان تتخذ قراراً عاجلاً لتشكيل لجنة حكومية سريعة للوقوف على الكوارث التي حصلت على قرى الشرقاط من جراء الفيضانات يعزز ذلك بتعويضات سريعه ترافق هذه اللجنة لمساعدة العوائل التي تضررت وفقدت جراء ذلك عدد من المواطنين اضافة الى الخسائر الكبيره بالممتلكات والاليات والمواشي وتجريف عدد من القناطر والجسور الصغيره وسقوط قسم من الدور عشمنا بكم كبيراً وثقتنا عاليه بحبكم لاهلكم ولبلدكم العراق".



وأعلنت وزراة الصحة، اليوم الجمعة، عن مصرع خمسة اشخاص بينهم طفل وامرأة في قضاء الشرقاط بمحافظة صلاح الدين ومحافظة البصرة بسبب الامطار.

وشهدت عموم مناطق البلاد، منذ ليلة امس هطول امطار غزيرة، الأمر الذي أدى إلى غرق بعض الشوارع، في حين اجتاحت سيول مائية قرى ومناطق في قضاء الشرقاط بمحافظة صلاح الدين.

