الحكيم: حريصون على مد الجسور مع كافة القوى السياسية وبينهم الاكراد

الخليج 365/ بغداد

اكد رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، الجمعة، حرصه على مد الجسور مع كافة القوى السياسية في البلاد، وبينهم الاكراد.

وقال البارزاني في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم في مقر الاخير وسط بغداد وحضرته الخليج 365، إن "زيارتي الى بغداد بهدف التعاون مع رئيس الوزراء ودعمه".

وأضاف البارزاني، أن هدف الزيارة ايضا "التشاور مع القادة السياسيبن في البلاد للتقدم في العملية السياسية، فضلا عن ايجاد الحلول لجميع المشاكل".

وكان رئيس حزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، وصل امس الخميس، 22 تشرين الثاني 2018 الى العاصمة بغداد، لاجراء مشاورات مع الكتل السياسية بشأن التطورات الاخيرة للعملية السياسية.

