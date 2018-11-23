المطلك للبارزاني: وجودكم بيننا سيسهل الكثير من الأمور

الخليج 365/ بغداد

عد أمين عام الجبهة العراقية للحوار الوطني صالح المطلك، الجمعة، وجود رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني بينهم (السياسيين) بأنه سيسهل الكثير من الامور ويمنح العملية السياسية فرصاً للمزيد من النجاحات، فيما اكد البارزاني أن الوقت قد حان للشروع بالحلول وتجاوز العقبات.

وقال مكتب المطلك في يبيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "أمين عام الجبهة العراقية للحوار الوطني صالح المطلك التقى، اليوم، مسعود البارزاني رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني والوفد المرافق له"، مبينا أن "اللقاء حضره عددا من الوزراء والبرلمانيين وجمع من السياسين والمستشارين".

ونقل البيان عن المطلك قوله، "نرحب بكم كأخوة أعزاء ونعتقد أن زيارتكم لبغداد تمثل منعطفاً مهماً في المشهد السياسي العراقي، وأثبتت للشعب العراقي بجميع اطيافه وقومياته أن لدينا مزيداً من الزعماء الحكماء القادرين على تجاوز الصعوبات والمحن وتقديم حلول وتقاربات كانت بلادنا بأمس الحاجة أليها".

وأضاف المطلك، أن "وجودكم بيننا سيسهل الكثير من الامور ويمنح العملية السياسية فرصاً للمزيد من النجاحات".

من جهته، اكد البارزاني، بحسب البيان، أن "الوقت قد حان للشروع بالحلول وتجاوز العقبات، ونحن قادمون بنية خالصة وسنتعاون بجهود كل الخيريين"، منوهاً أن "المرحلة المقبلة هي مرحلة التقاربات وتقديم الخدمات لأن المواطنين قد تعبوا كثيراً، وان الشعب العراقي أمسى صبره على المعاناة مضرباً للأمثال وحان الوقت للتكاتف والعمل على تخفيف معاناته".

وكان رئيس حزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، وصل امس الخميس، 22 تشرين الثاني 2018 الى العاصمة بغداد، لاجراء مشاورات مع الكتل السياسية بشأن التطورات الاخيرة للعملية السياسية.