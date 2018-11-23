بالفيديو: محافظ واسط يباشر عمله رسميًا وهذا ما تعهد به

"المهمة صعبة لكنها ليست مستحيلة"، بهذه الكلمات استهلّ محافظ واسط الجديد حديثه عن المرحلة المقبلة برغم إقراره بوجود تدخّلات عديدة تحاول حرف مسار المرحلة المقبلة.

في هذا السياق، قال محمد المياحي، محافظ واسط الجديد: "بالتأكيد المهمة ليست سهلة لكن هي ليست مستحيلة عازم بل جاد ان اقوم بمواجهة اي ضغوطات او تدخلات في ادارة المحافظة تحاول حرف مسار الادارة، نعم هناك تدخلات وهناك تداخلات هناك من يريد عدم استثمار الموارد الموجودة". (كلام محكي)



وأضاف د. جبار الياسري، مدير عام صحة واسط: "سيكون هناك تعاون كبير سواء كان على المستوى المحلي او الحكومة المركزية خاصة في المشاريع المعطلة المستشفى التركي المتوقف، ان شاء الله في الفترة القادمة سيكون هناك حل جذري لأن المشروع ضمن المشاريع المركزية". (كلام محكي)

مجلس محافظة واسط الذي اختار المياحي رئيسا للسلطة التنفيذية، أكد ان هناك الكثير من المشاريع الخدمية الوزارية معطلة وتحتاج الى تحرك كبير، في وقت رهن فيه ناشطون نجاح المحافظ الجديد بالتوافقات السياسية واطلاق اموال المشاريع .

من جهته، قال تركي الغنيماوي، نائب رئيس مجلس محافظة واسط: "لدينا الكثير من المشاريع الوزارية المتوقفة التي يجب انجازها لدينا بنى تحتية متأخرة وخاصة على مستوى مشارع الصرف الصحي في جميع الوحدات الادارية في المحافظة يجب انجازها من اجل الشروع بإكمال الاعمال الخدمية الاخرى". (كلام محكي)

واضاف باسم الشمري، ناشط مدني: "يعني الفترة المقبلة التي يتوفر عليها عمل ونجاح المحافظ الجديد في محافظة واسط هي بالتأكيد التوافقات السياسية بين جميع الكتل السياسية الممثلة لمجلس محافظة واسط اضافة الى توفير الدعم المالي للمشاريع". (كلام محكي)

وبحسب محافظ واسط الجديد، فإن تغييرات ادارية كبيرة سيتم العمل بها مع تقييم لعمل الدوائر الخدمية كذلك العمل على زج دماء شابة لقيادة المرحلة المقبلة .

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