الصحة: مصرع خمسة اشخاص بينهم طفل وامرأة في الشرقاط والبصرة بسبب الامطار

الخليج 365/ بغدادأعلنت وزراة الصحة، الجمعة، عن مصرع خمسة اشخاص بينهم طفل وامرأة في قضاء الشرقاط بمحافظة صلاح الدين ومحافظة البصرة بسبب الامطار.

وقالت الوزارة في آخر تحديث لها، وتلقت الخليج 365، نسخة منه، إن "رجلين توفيا في قرية الحورة بمحافظة صلاح الدين نتيجة للسيول"، مشيرة الى أن "حصيلة الوفيات في المحافظة بلغت اربعة اشخاص بينهم إمرأة وطفل".

واشارت الوزارة ايضا الى "وفاة شخص في البصرة، ليكون مجموع الوفيّات نتيجة الامطار خمسة اشخاص"، مؤكدة أنها "استنفرت كل جهودها وامكانياتها للانقاذ والاسعاف بالتعاون مع الجهات الأخرى".



وكانت دائرة صحة ميسان أعلنت، اليوم الجمعة، عن مصرع طفل وجرح شقيقه بسقوط منزلهم عليهم بسبب الأمطار وسط المحافظة.

وشهدت عموم مناطق البلاد، منذ ليلة امس هطول امطار غزيرة، الأمر الذي أدى إلى غرق بعض الشوارع، في حين اجتاحت سيول مائية قرى ومناطق في قضاء الشرقاط بمحافظة صلاح الدين.