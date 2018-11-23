اعتقال ثلاثة متهمين بقضايا مختلفة في بغداد

الخليج 365/ بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، الجمعة، عن اعتقال ثلاث متهمين بقضايا مختلفة في مناطق متفرقة من العاصمة.

وقالت القيادة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "قواتنا الأمنية في اللواء الأول شرطة اتحادية وبالاشتراك مع مفرزة من مكافحة اجرام حسينية المعامل تمكنت من اعتقال متهم بالسرقة في منطقة الفضيلية شرقي بغداد"، لافتا الى أن "قوة من اللواء 44 فرقة المشاة الحادية عشر تمكنت من اعتقال متهم وفق المادة 456 احتيال، في منطقة الاعظمية".

وأضافت، أن "قوة امنية اعتقلت متهم بتعاطي المواد المخدرة ضبطت بحوزته مادة الكريستال وأدوات تعاطيها مع رمانة يدوية واحدة، في منطقة الكرادة شارع السدة من قبل قوة من اللواء 15 شرطة اتحادية وبالاشتراك مع مفرزة من مكافحة المخدرات"، مبينا أنه "تم تسليم جميع المتهمين الى الجهات المختصة".

وتعلن القوات الأمنية بين الحين والآخر عن اعتقال متهمين مطلوبين للقضاء بتهم مختلفة بينها جنائية واخرى "ارهابية".