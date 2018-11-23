لوجود صيانة بطوارئ الجملة العصبية.. تخصيص مستشفى أخرى لاستقبال الحالات الطارئة

الخليج 365/ بغدادأعلنت مستشفى جراحة الجملة العصيية، الجمعة، عن تحديد مستشفى "العلوم العصبية" لاستقبال الحالات الطارئة لغاية مساء اليوم لاكمال صيانة منظومة الكهرباء، مشيرة الى توفير 20 سيارة اسعاف لنقل الحالات الطارئة .

وقال مدير المستشفى الدكتور سمير حميد الدلفي، في حديث لـ الخليج 365، إن "المستشفى ادخلت ردهة الطوارئ عملية صيانة المنظومة الكهربائية مما يستوجب توقف استقبال الحالات الطارئة فيها".



وأضاف الدلفي، أن "باقي اقسام المستشفى مستمرة بالعمل بما فيها العمليات والعناية المركزة وباقي الاقسام"، مشيرا الى انه "تم تخصيص مستشفى العلوم العصبية لاستقبال الحالات الطارئة لغاية الساعة الثامنة من مساء اليوم لحين اكمال صيانة منظومة الكهرباء".

وتابع انه "تم فتح قسم الاشعة والمفراس في العلوم العصبية بطاقم عمل الجملة العصبية بنسبة ١٠٠% لاجراء فحوصات الحالات الطارئة فضلا عن اسنادها بفتح الاشعة والمفراس لمستشفيا الشهيد الصدر والامام علي ليوم الجمعة تحسبا لاي امر طارئ لما تشكله من ثقل الجملة العصبية".

وافاد الدلفي ان "المستشفى وبالتتسيق مع صحة الرصافة خصصت ٢٠ سيارة اسعاف بواقع عشرة اسعافات في المستشفى وعشرة اخرى بالعلوم العصبية لنقل الحالات الطارئة بين المستشفيات فضلا عن استعداد كافة طوارئ مستشفيات الرصافة مع اسعافاتها لتحويل الحالات الطارئة لاصابات الراس والحبل الشوكي من خلال غرفة عمليات مشتركة".

