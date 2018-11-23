الاتحاد الإسلامي لتركمان العراق: نتابع زيارة البارزاني الى بغداد بقلق

الخليج 365/ بغداد

ابدى الأمين العام للاتحاد الإسلامي لتركمان العراق جاسم محمد جعفر البياتي، الجمعة، "قلقه البالغ" من زيارة مسعود البارزاني الى بغداد، متخوفا من إبرام اتفاقية مع جهات حكومية او مع بعض الأحزاب والكتل السياسية لاعادة النظر في وضع كركوك وطوز ومناطق اخرى.

وقال البياتي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "نرفض رفضا قاطعا اي تغير أمني وسياسي في وضع كركوك وطوز ومناطق أخرى"، مشيرا الى أن مكونات كركوك هم اصحاب القرار في إدارة كركوك وإيجاد الحلول للمشاكل الموجودة بإشراف اتحادي وأممي".

وأضاف البياتي، أن "نتابع زيارة البارزاني لبغداد بقلق بالغ لأنه في اخر حديث له بعد فشل الاستفتاء ودخول القوات الاتحادية الى طوز وكركوك ومناطق مختلف عليها قال بانه سوف لا يزور بغداد إلا وبيده مفتاح عودة الأسايش والبيشمركة ووضع كركوك وطوز الى ما كان قبل احداث ٢٠١٧/١٠/١٦".

وطالب البياتي، الحكومة والبرلمان والكتل السياسية، بـ "الحفاظ على كركوك وطوز والمناطق المختلف عليها من المشاكل، وعدم التسيس والمتاجرة على هذه المناطق"، مشددا على انه "في حال تمت مثل هذه الاتفاقية ستكون على حساب التركمان وذلك لتهجيرهم والانتقام منهم على مواقفهم، كما يشجع عودة داعش والسيارات المفخخة الى كركوك وطوز".

وكان رئيس حزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، وصل الخميس، 22 تشرين الثاني 2018 الى العاصمة بغداد، لاجراء مشاورات مع الكتل السياسية بشأن التطورات الاخيرة للعملية السياسية.وتعد زيارة بارزاني الى بغداد هي الاولى منذ الاستفتاء على استقلال اقليم كردستان عن العراق الذي اجري في 25 ايلول 2017.