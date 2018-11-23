نائب يجمع 50 توقيعا لتعديل قانون الجمعيات العلمية

الخليج 365/ بغداداعلن النائب عن سائرون صادق السليطي، الجمعة، عن جمع 50 توقيعا لتعديل قانون الجمعيات العلمية.

وقال السليطي، في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن "احد أساليب التفريق المناطقي التي انتهجها نظام البعث الصدامي تجسد بالمادة ١١ من قانون الجمعيات المرقم ٥٥ لسنة ١٩٨١ والذي حصر الترشح لأعضاء ورئاسة الجمعيات فقط لمن سكنهم او محل عملهم بنفس موقع الجمعية مما ساهم بأضعاف الجمعيات وبالأخص التخصصية كجمعية أطباء القلب وغيرها وحرم أبناء المحافظات من الكفاءات العلمية من عضوية او رئاسة الهيئة الإدارية".



واضاف انه "استحصل أكثر من ٥٠ توقيع للنواب ومن كتل مختلفة واحيل الطلب للجنة القانونية لصياغة التعديل المطلوب وبما يتوافق مع الدستور العراقي الذي أتاح مبدأ تكافؤ الفرص بين العراقيين وبلا تمييز".