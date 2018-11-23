نائب: اي اتفاق مع الوفد الكردي بشأن تخصيصات الاقليم ستكون ملزمة للطرفين

الخليج 365/ بغداداكد النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني ديار برواري، الجمعة، ان ما سيتم الاتفاق عليه بشان مستحقات ونسبة الاقليم بالموازنة بين الوفد الفني من اقليم كردستان والموجود في بغداد لمناقشة موضوع الموازنة الاتحادية للسنة المالية المقبلة مع الحكومة الاتحادية سيكون ملزما للجميع.

وقال برواري في حديث لـ الخليج 365، إن "هناك وفدا من اقليم كردستان موجود في بغداد لمناقشة الموازنة الاتحادية للسنة المالية المقبلة مع الحكومة ورؤية حكومة كردستان حول مستحقات الاقليم بالموازنة"، مبينا ان "ماتم تثبيته في نسبة الاقليم بموازنة 2018 هو جزء من العقوبات التي فرضتها حكومة حيدر العبادي كرد فعل على الاستفتاء".



وأضاف برواري، أن "وفد الاقليم وخلال حواراته في بغداد فان اي صيغة يتم الاتفاق عليها حول تخصيصات الاقليم فهي ستكون ملزمة للطرفين وستكون نسبة توافقية تنهي الجدل حول هذا الموضوع"، لافتا الى أن "المعلومات التي لدينا تفيد بان المفاوضات والحوارات ايجابية وهنالك تقدم واضح فيها".

واكد برواري، أن "هدفنا بالموازنة ان تكون هناك عدالة ومساواة بين جميع المحافظات في توزيع الثروات والتخصيصات فهنالك مناطق متضررة بحاجة الى دعم استثنائي اضافة الى محافظات تعاني من نقص الخدمات واخرى لديها مستحقات متراكمة كالبصرة واقليم كردستان".

وكان مجلس النواب ناقش بجلسته التي عقدت الثلاثاء 12 تشرين الثاني 2018 الموازنة الاتحادية للسنة المالية 2018 بحضور وزير المالية فؤاد حسين.

